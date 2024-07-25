Video Yaşam Sarıyer’de denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi: O anlar kamerada | Video
Sarıyer’de denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi: O anlar kamerada | Video

Sarıyer’de denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi: O anlar kamerada | Video

25.07.2024 | 10:24

Sarıyer’de serinlemek için denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan gençlerden biri, hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün akşam 17.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya'da Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Umut Keser (19) ve 18 yaşındaki arkadaşı serinlemek için denize girdi. Ancak suda çok açılan iki genç, bir süre batıp çıkmaya başladı. İki arkadaşın çırpındığı gören cankurtaranlar olaya hemen müdahale ederek gençleri kıyıya çıkarttı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 18 yaşındaki gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Umut Keser ise Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisine devam edilen Umut Keser'in de sağlık durumunun iyiyi gittiği kaydedildi.

"SALİSELER BİLE ÇOK ÖNEMLİ"
Kısırkaya'da 19 yaşındaki genci kurtaran cankurtaran Yunus Emre Çokak, "Gençler boğulma tehlikesi geçirdiğinde devriye halindeydim. Halk da bize yardımcı oldu. Can kemerimle birlikte yanlarına gittim. Gençlere can kemerini verdim ve suyun üzerinde tuttum. Ardından da jet ski geldi ve onları alıp kıyıya çıkardık. Gençlerin akıntıya kapıldıklarını düşünüyorum çünkü yüzme pek bilmiyorlardı. Sağlık ekipleri geldi ve arkadaşlarımızı hastaneye götürürdük. Durumu gayet iyi bir sıkıntısı yok. Tam zamanında müdahale edildi. Saliseler bile çok önemli bu durumda. Biz de elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz" diye konuştu.

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