Sarıyer’de köpeği boğmaya çalışan şüpheli yakalandı, serbest bırakıldı | Video

Sarıyer'de iddiaya göre bir köpeği öldürmeye teşebbüs eden E.Ç.K. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken olayın görüntüleri büyük tepki topladı.

Alınan bilgiye göre, önceki gece saat 03.30 sıralarında Maden Mahallesinde bulunan bir cadde üzerinde şüphelinin bir köpeği boğmaya çalıştığı yönünde ihbar alan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek çalışma başlattı. Bölgede ekiplerce yapılan incelemede şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Bunun üzerine şüphelinin kaçış güzergahında güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan görüntü analizlerinden saldırganın eşkali belirlendi. Zanlının aynı ilçedeki Cumhuriyet Mahallesinde bir adrese girdiği tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, E.Ç.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

ZANLI SERBEST BIRAKILDI

Yakalanarak emniyete götürülen şüpheli E.Ç.K. hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılarak aynı günün sabahında adliyeye sevk edildi. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan zanlının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların "bırak" çağrılarına rağmen köpeğe yönelik hareketlerini devam ettiren zanlının "kameraya al" sesinden bir süre sonra köpeği bıraktığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler de çığ gibi büyüdü.