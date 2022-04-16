Şarkıcı Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkadığı videoyu paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı!
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Şarkıcı Ebru Polat, sevgilisinin ayaklarını yıkadığı anlara ait videoyu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.