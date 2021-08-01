Şarkıcı Gökçe'den Marmaris paylaşımı. Gözyaşları içinde yardım istedi | Video
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Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları yüreklere ateş düşürdü. Ünlü isimler kendi kişisel hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Uzun zamandır Marmaris’te yaşayan şarkıcı Gökçe, sosyal medya hesabından yaşananları gözyaşları içinde anlattı.