Saros Körfezi'nde deniz suyu metrelerce çekildi | Video
EGE Denizi'nin kuzeyinde yer alan Saros Körfezi'nin Edirne'nin Keşan ilçesindeki kıyılarında, deniz suyu yer yer 60-70 metre çekildi.
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