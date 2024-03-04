Ses sisteminden 2 buçuk milyon TL'lik uyuşturucu çıktı | Video 04.03.2024 | 15:15 Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aracın ses sistemine zulalanmış halde piyasa değeri 2 milyon 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 10 kilo 398 gram uyuşturucu madde, 21 bin 484 adet hap ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.