Seyahat ettiği traktörün devrildiği kazayı böyle görüntüledi | Video 03.11.2025 | 11:12 Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde yol kenarındaki borulara çarparak yan yatan traktördeki 2 kişi yaralandı. Kaza, römorktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi kırsal Çaytepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen M.S. (19) yönetimindeki gübre yüklü traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki borulara çarptı. Yan yatan traktörde sürücü ile yanındaki M.S. (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Römorktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.