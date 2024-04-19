Video Yaşam Seyir halindeki TOFAŞ otomobilin tekeri çıktı, o anlar kameraya yansıdı | Video
Seyir halindeki TOFAŞ otomobilin tekeri çıktı, o anlar kameraya yansıdı | Video

Seyir halindeki TOFAŞ otomobilin tekeri çıktı, o anlar kameraya yansıdı | Video

19.04.2024 | 12:31

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki TOFAŞ Kartal marka otomobilin tekeri çıktı. Sürücünün aracın yoldan çıkmaması için yaptığı mücadele anbean araç kamarası tarafından kaydedildi.

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Olay, Kadriye Mahallesi Kundu turizm yolunda meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle seyir halindeyken, bir anda aracın tekeri çıktı. Otomobil sürücüsü yaptığı manevra ile demir bariyerlere çarpmadan aracı durdurmayı başardı. Olay sonrası kamyonetiyle seyir halindeki sürücü Zafer Gök, kaza yapan sürücüye yardım etmek için aracını durdurdu. Kaza yapan araçtan çıkan ufak çaplı alevlere, elbisesi ile müdahale ederek büyümeden söndürdü. Daha sonra çıkan tekeri araç sürücüsüne teslim etti. Olay anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kaza yapan sürücü ise yardımda bulunan sürücüye teşekkür etti.
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