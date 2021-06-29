Şeyma Subaşı'nın paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ayrılığı sonrası...

Son dakika haberleri... Şeyma Subaşı son günlerde magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı almıştı. Beş gün önce hamileliğini açıklayan, ardından bebeğini düşürdüğünü söyleyen Şeyma Subaşı'nın bu olayın ardından parmağındaki yüzüğü de çıkarttığı görülmüştü. Sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin dolandırıcı olduğu dedikoduları dillerden düşmezken, Şeyma Subaşı son paylaşımıyla yine gündeme oturdu. Tatiline devam eden fenomenin, kızıyla paylaştığı videoda Melisa'nın protez tırnak taktığı görüldü. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılarından Şeyma Subaşı'ya çok sayıda eleştiri geldi...