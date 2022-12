Seyrantepe TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde emniyet şeridinde seyreden motosikletteki iki genç, başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan taksiye yandan çarptı. Kaza sonucu yere savrularak metrelerce sürüklenen gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır şekilde yaralandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Selimcan Çakar arkadaşı Yaser Gazioğlu ile birlikte motosiklete bindi. İki arkadaş otoyolda emniyete şeridinden seyrettiği esnada Can Yıldız idaresindeki taksiye, bir başka hafif ticari araç çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan taksiye emniyet şeridinde seyreden motosikletliler çarptı. Kaza sonucu yere savrulan Çakar ve Gazioğlu metrelerce sürüklendi.Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralılar Çakar ve Gazioğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Selimcan Çakar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Gazioğlu'nun ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Öte yandan polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan taksi ve motosiklet, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan taksi sürücüsü Can Yıldız ise emniyete götürüldü. Yıldız'ın ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Taksicinin Çanakkale'den sabah saatlerinde yola çıkarak hastanede yoğun bakımdan çıkan 6 aylık çocuğunu görmeye geldiği ve kız kardeşinin evine gitmeye çalıştığı öğrenildi.Kazayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Can Yıldız, "Ben kendi şeridimde gidiyordum. Şişli'ye dönecektim o yüzden sağ şeritteydim. O sırada soldan bir araç benim aracımın sol ön tarafına değdi. Kimin değdiğini görmedim ama değildiğinin kanıtı ortada. O araç bana değince ben kendimi güvenlik şeridine doğru atarken bir tane motor geliyormuş. Ben o anda güvenlik şeridinde olsam zaten aynam da kırılırdı veya motor arkadan çarpardı. Motorcu güvenlik şeridinden geliyordu sanırım ben görmedim. Ben bana çarpan arabayı da görmedim. Vurduktan sonra kıyamet kopunca ben çocuklara odaklandım. Aşağı inip baktığımda ikisinin de yerde yattığını gördüm. Durumları hakkında hiçbir bilgim yok şu an. Allah yardımcıları olsun. Ben o sırada panik halindeydim, sanırım hareket etmiyorlardı. Ben Çanakkale'den geliyorum, çocuğum yoğun bakımdan çıktı. Dün akşam geldim ben İstanbul'a. Çocuğum 6 aylık oldu, onun kontrolleri için geldim. Kız kardeşim burada yaşıyor, onun yanına geçecektim ama olmadı" dedi.