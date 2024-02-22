Siirt'te 45 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video 22.02.2024 | 15:06 Saklanmak için İstanbul'dan Siirt'te gelen, 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yağma suçundan aranan ve 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., saklanmak amacıyla İstanbul'dan Siirt'e geldiği tespit edilmesi üzerine Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla dün yakalandı.Zanlı, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.