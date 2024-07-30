Şile’de oluşan hortum kamerada | Video 30.07.2024 | 10:43 Şile açıklarında hortum çıktı. Oluşan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şile'de geçtiğimiz gün havanın bir anda kararmasıyla birlikte deniz üzerinde hortum oluştu. Fener mevkii denilen yerde meydana gelen hortumun karaya bir etkisi olmazken, bir vatandaş ise evinin balkonundan oluşan hortumu cep telefonu kamerasına kaydetti.