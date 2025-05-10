Sinop'ta tur otobüsü devrildi: 2'si ağır 18 yaralı | Video
Sinop'ta öğrencileri taşıyan tur otobüsünün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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