Sis kazayı beraberinde getirdi! Virajı alamayan kereste yüklü tır devrildi | Video

Batman’ın Gercüş ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu virajı alamayan kereste yüklü tır devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Kaza Gercüş Yolağzı Mahallesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman'dan Mardin Midyat istikametine gitmekte olan kereste yüklü sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır Yolağzı Mahallesi karayolunda virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.