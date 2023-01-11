Sis kazayı beraberinde getirdi! Virajı alamayan kereste yüklü tır devrildi | Video
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Batman’ın Gercüş ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu virajı alamayan kereste yüklü tır devrildi, kazada sürücü yaralandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.