Şişli’de pişkin hırsızlar kamerada: Oyuncak ayıyı çaldı: "Beğendim aldım" dedi | Video
Şişli’de 2 şüpheli, bir dükkanın duvarında asılı bulunan oyuncak ayıyı çaldı. Şüphelilerin tırmanarak oyuncak ayıyı çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kayda alan vatandaş hırsızlara ‘Beyler ayıp değil mi" diye seslendi. Pişkin şüpheliler ise, "Beğendim aldım" yanıtını verdi.
HIRSIZDAN AKILALMAZ CEVAP: "BEĞENDİM, ALDIM"
Hırsızlığa şahit olup, cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaş, şüphelilere "Beyler ayıp değil mi" diye seslendi. Oyuncak ayıyı çalan şüpheliler ise, "Beğendim de aldım" şeklinde karşılık verdi. Şüpheliler daha sonra yürüyerek olay yerinden ayrıldı.
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