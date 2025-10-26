SOLOTÜRK'ten Pamukkale semalarında Cumhuriyet coşkusu | Video 26.10.2025 | 13:06 Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında UNESCO Dünya Mirası Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce kişinin izlediği gösteri, travertenler üzerinde görsel bir şölen oluşturdu. Uçuşları takip eden Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "Özellikle Pamukkale'yi seçtik, çünkü Pamukkale bizim gözbebeğimiz. Bu etkinliğin onunla bütünleşmesini istedik" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Antalya Havalimanı'ndan havalanan SOLOTÜRK, Denizli Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Pamukkale Ören Yeri ve travertenler üzerinde gösteri yaptı. Kocaçukur ve Pamukkale travertenlerini dolduran binlerce kişi, gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi. Ören yerinden uçuşu izlemek isteyenler antik kent ve travertenler çevresinde yoğunluk oluşturdu.

"SOLOTÜRK İLE CUMHURİYET COŞKUSUNU GÖKYÜZÜNE ÇIKARIYORUZ"

Uçuşları takip eden Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "SOLOTÜRK ile Cumhuriyet coşkusunu gökyüzüne çıkarıyoruz. Gösterilere büyük bir ilgi var. İlgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Pamukkale'yi seçtik, çünkü Pamukkale bizim gözbebeğimiz. Bu etkinliğin onunla bütünleşmesini istedik. Pamukkale'nin bu güzel atmosferinde yapılan gösteri daha da anlamlı oldu" diye konuştu.

"PAMUKKALE'DE BU ETKİNLİK İLE BİRLEŞMESİ HARİKAYDI"

Herkes tarafından beğeni topladığını ve güzel olduğunu ifade eden ve etkinliğe katılan 25 yaşındaki genç Bekir Tabaklı, "Çok güzeldi. 2 sene öncede burada olmuştu. Pamukkale'de bu etkinlik ile birleşmesi harikaydı. Çok yoğun bir katılım vardı. SOLOTÜRK'ün yaptığı hareketler ile herkesi heyecanlardı" dedi.

Gösteri uçuşların ardından Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç; SOLOTÜRK ekibine hediye takdiminde bulundu.