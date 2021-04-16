SON DAKİKA: Adana'daki skandal kadına şiddet dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu!
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Son dakika haberleri... Adana'da kocası tarafında darp edilen kadının yürekleri yakan görüntüleri sosyal medyada tepki çekti!