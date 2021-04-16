Video Yaşam SON DAKİKA: Adana'daki skandal kadına şiddet dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu!

SON DAKİKA: Adana'daki skandal kadına şiddet dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu!

SON DAKİKA: Adana'daki skandal kadına şiddet dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu!
16.04.2021 | 08:34

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