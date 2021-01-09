Video Yaşam Son Dakika: Aleyna Çakır'ın adli tıp raporu açıklandıktan sonra Müge Anlı'dan flaş açıklama! | Video

Son Dakika: Aleyna Çakır'ın adli tıp raporu açıklandıktan sonra Müge Anlı'dan flaş açıklama! | Video

Son Dakika: Aleyna Çakır'ın adli tıp raporu açıklandıktan sonra Müge Anlı'dan flaş açıklama! | Video
09.01.2021 | 14:03

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Son dakika haberi... Müge Anlı, Aleyna'nın Adli Tıp raporunun çıktığını fakat beklenilen esas raporun olmadığı belirtti. Günlerce uğraşılan bir puzzele'ın bir iki parçası eksik kalır ya bu hikâyede öyle oldu dedi. Konuşmuyorsun demesinler diye bu haberi de işlemek istedim şeklinde ifade etti kendisini. Adli Tıp raporuna göre, Aleyna'nın tırnaklarından ve üzerinde bulunan sperm örneklerinin aynı kişiye ait olduğunun belirlendiği ifade edildi. Ve artık burada yapılacak şeyin bu DNA 'nın Ümitcan Uygun'a mı ait olup olmadığı soruşturulması gerektiği belirtildi.

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