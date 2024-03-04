SON DAKİKA: Elbistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 11.26'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ve yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiği depremin merkez üssü ilçelerden biri olan Elbistan'da deprem nedeniyle panik oluşmadı. Kısa süren deprem sonrası herkes hayatına kaldığı yerden devam etti. İlçede 6 Şubat 2023'ten sonra irili ufaklı depremlerin meydana geldiği öğrenildi.