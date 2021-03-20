Son Dakika: Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'ten İstanbul'a sürpriz ziyaret! | Video
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Son Dakika... Dünyaca ünlü manken Gigi ve Bella Hadid'in iş insanı milyarder babası Mohamed Hadid, Türkiye'ye geldi. Sürpriz bir ziyarette bulunan ünlü iş insanı Hadid, İstanbul'da bir firmanın açılışına katıldı. Açılışta gazetecilerle sohbet eden Hadid, Türkiye'de birçok ilgi çekici yer olduğunu ve iş insanı olarak Türkiye'de yatırımlarına devam edeceğini söyledi.