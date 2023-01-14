Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video

Son dakika haberi: Haliç Köprüsü’nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.