Video Yaşam Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video
Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video

Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video

14.01.2023 | 09:14

Son dakika haberi: Haliç Köprüsü’nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

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