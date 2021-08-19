SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler kamerada...
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Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da bir balık restoranında yangın çıktı. Alevlerin sardığı restorandaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü.