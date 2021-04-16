Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer'de 4 katlı binada yangın!

SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer'de 4 katlı binada yangın!

SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer'de 4 katlı binada yangın!
16.04.2021 | 16:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer'de 4 katlı binada yangın! 04:41
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer'de 4 katlı binada yangın! 16.04.2021 | 16:01
Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu | Video 01:06
Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu | Video 16.04.2021 | 15:52
Otomobilin direksiyonunu yerinden çıkarttı, trafikte tehlike yarattı | Video 00:22
Otomobilin direksiyonunu yerinden çıkarttı, trafikte tehlike yarattı | Video 16.04.2021 | 15:52
İstanbul Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı! 05:57
İstanbul Taksim'de gerginlik; 1 seyyar satıcı yaralandı! 16.04.2021 | 15:21
Diyarbakır'da silahlı, sopalı kavga dehşeti kamerada 01:10
Diyarbakır'da silahlı, sopalı kavga dehşeti kamerada 16.04.2021 | 15:29
Kocaeli'de tankerin taksiye çarpma anı kamerada 00:37
Kocaeli'de tankerin taksiye çarpma anı kamerada 16.04.2021 | 15:29
Karabük Safranbolu'da su samurlarının balık kavgası kamerada! 01:03
Karabük Safranbolu'da su samurlarının balık kavgası kamerada! 16.04.2021 | 15:21
Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe | Video 00:08
Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe | Video 16.04.2021 | 15:19
İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı | Video 00:35
İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı | Video 16.04.2021 | 15:11
İstanbul Kadıköy'de taksiyle motosikletli kafa kafaya böyle çarpıştı 02:19
İstanbul Kadıköy'de taksiyle motosikletli kafa kafaya böyle çarpıştı 16.04.2021 | 15:09
İstanbul'da Sedat Peker suç örgütüne operasyonda 49 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi 01:29
İstanbul'da Sedat Peker suç örgütüne operasyonda 49 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi 16.04.2021 | 15:08
Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:09
Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi | Video 16.04.2021 | 14:42
Mersin'de aracını kız kardeşinin üzerine süren taksicinin ifadesi ortaya çıktı 01:44
Mersin'de aracını kız kardeşinin üzerine süren taksicinin ifadesi ortaya çıktı 16.04.2021 | 12:12
Polonya’da genç kadın araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi | Video 01:00
Polonya’da genç kadın araba hırsızını tazyikli suyla etkisiz hale getirdi | Video 16.04.2021 | 12:58
İki motokurye böyle çarpıştı: Çarpışmanın ardından motorunu kaldırıp kaçtı | Video 04:24
İki motokurye böyle çarpıştı: Çarpışmanın ardından motorunu kaldırıp kaçtı | Video 16.04.2021 | 12:26
Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı, “Annem duysa kalbine iner” dedi | Video 03:33
Babasıyla birlikte manavın plastik kasalarını çaldı, “Annem duysa kalbine iner” dedi | Video 16.04.2021 | 12:06
Sarp dağlarda yetişen ters laleler göz kamaştırıyor | Video 03:15
Sarp dağlarda yetişen ters laleler göz kamaştırıyor | Video 16.04.2021 | 11:35
Miniklerin bayrak sevgisi güvenlik kamarasına yansıdı | Video 00:08
Miniklerin bayrak sevgisi güvenlik kamarasına yansıdı | Video 16.04.2021 | 12:26
Son Dakika: 13 ve 15 yaşındaki iki arkadaş bulundu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu! | Video 03:44
Son Dakika: 13 ve 15 yaşındaki iki arkadaş bulundu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu! | Video 16.04.2021 | 12:18
Müge Anlı’da bir gün içerisinde üç ayrı şehirde 6 kayıp çocuk bulundu | Video 08:52
Müge Anlı’da bir gün içerisinde üç ayrı şehirde 6 kayıp çocuk bulundu | Video 16.04.2021 | 11:55

Son dakika haberleri... İstanbul Sarıyer'de 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA