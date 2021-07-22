SON DAKİKA: İstanbul Şile'de 1 ölü 2 kayıp! O bölgelerde yasaklandı...
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SON DAKİKA: İstanbul Şile'de 1 ölü 2 kayıp! O bölgelerde yasaklandı... 22.07.2021 | 15:49
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Son dakika haberleri... İstanbul'un Karadeniz kıyılarında yaşanan boğulma ve kayıp vakalarının ardından Karasu, Kandıra, Şile ve Sarıyer bölgelerinde denize girmenin yasaklandığı öğrenildi.