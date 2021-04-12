SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'nda karaya oturan gemide çalışma sırasında yangın çıktı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
00:31
Çorum'da' 4.2'lik deprem! Derpem sonrası ilk görüntüler... 12.04.2021 | 08:38
01:03
Adana’da durdurulan 2 araçtan 1 ton gümrük kaçağı tütün yakalandı | Video 12.04.2021 | 08:12
00:51
02:08
E-5'te feci kaza. Otomobilin çarptığı adam bariyerde asılı kaldı | Video 12.04.2021 | 08:12
02:40
00:32
00:32
00:56
Sokakta polise yakalanınca 'Virüsüm yok kendimi vururum' dedi! | Video 11.04.2021 | 21:53
01:41
Tunus'tan İstanbul'a gelen uçakta çıkan kavga uçuşu 5 saat aksattı | Video 11.04.2021 | 17:24
00:29
03:52
03:39
Sokak köpeğine pitbull saldırısı kamerada | Video 11.04.2021 | 16:27
00:55
Elden beslenen tilki sosyal medyada fenomen olma yolunda | Video 11.04.2021 | 16:14
00:36
Sokak ortasında sırayla meydan dayağı kamerada | Video 11.04.2021 | 16:14
00:46
Metroda fasulye ayıklayan teyze vatandaşların ilgi odağı oldu | Video 11.04.2021 | 16:14
01:15
Küçük çocuk kale direğinin altında böyle kaldı | Video 11.04.2021 | 15:56
00:53
Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü. Feci kaza kamerada | Video 11.04.2021 | 14:33
00:25
Bilardo partisinde 48 kişiye 166 bin liralık mesafe cezası | Video 11.04.2021 | 14:11
Son dakika haberleri... İstanbul Zeytinburnu Sahili'nde ocak ayında karaya oturan Comoros Bayraklı STREAMLINE isimli kargo gemisinde çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı.
Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak'ta Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanı'na kayıtlı ve Comoros Bayraklı STREAMLINE isimli kargo gemisi sürüklenerek, karaya oturmuştu. Gemi parçalanarak vinç yardımıyla karaya taşınmıştı. Akşam saatlerinde işçilerin gemide çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.