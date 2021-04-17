Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da eşini takip eden sapığa kocadan sokak ortasındaki feci dayak kamerada!

SON DAKİKA: İstanbul'da eşini takip eden sapığa kocadan sokak ortasındaki feci dayak kamerada!

SON DAKİKA: İstanbul'da eşini takip eden sapığa kocadan sokak ortasındaki feci dayak kamerada!
17.04.2021 | 08:57

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Son dakika haberleri... İstanbul Esneyurt'ta karısını takip eden adamı yaklayan koca akrabalarıyla beraber teklme tokat dayak attı! Koca ve akrabaların öldüresiye dayak attıkları anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Esenyurt'ta karısını takip ettiği iddia edilen şahısla sokakta karşılaşan adam, yakınlarıyla birlikte tekme, tokat ve yumrukla şahsı darp etti. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir kadın, tanımadığı bir şahıs tarafından taciz ediliyordu. Kadın durumu eşine ve çevresindekilere anlattı. Öfkelenen koca, karısını takip eden adamı sokak ortasında tekrar takip ederken yakaladı. Tacizci olduğu ileri sürülen adamı sokak ortasında öfkeli koca ve yakınları tekme , tokat ve yumruklarla darp etti. Tacizci ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek şikayet üzerine gözaltına alındı.


Yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi!
Görüntülerde, tacizci olduğu söylenilen şahısla karşılaşılması ve sonrasında yaşanan tekme tokat kavga anları yer aldı.

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