Son dakika: İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren terörist Albashir tutuklandı | Video

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir’in de aralarından bulunduğu 49 şüpheli savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.