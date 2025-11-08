SON DAKİKA: Kocaeli Dilovası'nda parfüm fabrikasında yangın! 6 kişi hayatını kaybetti! | Video
08.11.2025 | 10:09
Son dakika haberi: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm fabrikasında yangın çıktı. Patlama sonrası binadan alevler yükselirken ekipler yangına müdahale etmeye başladı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
