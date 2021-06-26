Video Yaşam Son dakika: O cinayetin dosyasında adı geçiyordu! Kuzey Makedonya’da yakalandı!

Son dakika: O cinayetin dosyasında adı geçiyordu! Kuzey Makedonya’da yakalandı!

Son dakika: O cinayetin dosyasında adı geçiyordu! Kuzey Makedonya’da yakalandı!
26.06.2021 | 16:11

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Son dakika... Beş yıl önce İstanbul’da öldürülen Veysel Kadayıfçıoğlu cinayetinin şüphelilerinden Zafer S., Kuzey Makedonya’da yakalanarak ülkemize getirildi.

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19 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'ne bağlı Nispetiye Mahallesi'nde bulunan bir pastane önünde Veysel Kadayıfçıoğlu ve iki kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; olayın şüphelilerinden olan C.S.'yi tespit etmiş, şüpheli geçtiğimiz aylarda Makedonya'da yakalanarak Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından ülkemize teslim edilmiş ve tutuklanmıştı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Zafer S. de Kuzey Makedonya'da yakalanarak ülkemize teslim edildi ve adliyeye sevk edildi.

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