Video Yaşam Son Dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında | Video
Son Dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında | Video

Son Dakika: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında | Video

23.12.2022 | 10:03

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Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında Terör örgütü propagandası yapmak suçundan dava açılan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı, soruşturmanın Ankara'da başlamasından dolayı Ankara'ya götürüldü. Ankara'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından Şebnem Korur Fincancı tutuklandı.

7 YIL 5 AY HAPSİ İSTENİYOR
Hazırlanan iddianamede Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'terör örgütü propagandası' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

YETKİSİZLİKLE İSTANBUL'A GELDİ
Dosyayı inceleyen mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosya İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

YARGILAMA BAŞLADI
Fincancı'nın yargılaması bugün başladı. İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakim karşısında.

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