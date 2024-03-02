Sosyal medya dolandırıcıları 107 vatandaşı 348 bin TL dolandırdı | Video 02.03.2024 | 11:04 Sosyal medyadan sahte hesaplarla ürün satma vaadiyle 107 vatandaşı 348 bin 700 TL banka hesapları üzerinden dolandıran şahıslar, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden, 7’si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde sahte isimlerle sosyal medya hesapları açan 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler sahte hesaplar üzerinden elektrikli bisiklet, araç yıkama makinası, tarım arazileri için ilaçlama makinesi gibi ilanlar paylaştıkları, ürünü almak isteyen kişiler ile sosyal medya üzerinden veya yabancı kişiler adına kayıtlı, tek kullanımlık telefon numaraları üzerinden irtibat kuruldukları tespit edildi. Şahıslar paraları banka hesap numaralarına yatırması sonrasında ürünün gönderilmediği, telefon ve sosyal medya hesaplarının kapatıldığı, şüphelilerin ise bu şekilde 102 ayrı olayda, 107 vatandaştan 348 bin 700 TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 9 şüpheli yakalandı. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.