Sözcü Gazetesi Yazarı Soner Yalçın'ın kaçak villasında kaçak tadilata devam ettiği ortaya çıktı | Video

Sözcü Gazetesi Yazarı ve Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın kale gibi korunan kaçak villasında bir kez daha kaça inşaat yaptığı ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi Yazarı ve ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te SİT alanındaki kale gibi korunan villasında bir kez daha kaçak inşaat yapması başını belaya soktu. Beşiktaş Belediyesi, kaçak inşaat ile ilgili Yapı-Tatil Tutanağı düzenlerken belediye encümeni kaçak yapı ile ilgili hem yıkım kararı hem para cezası kesti.