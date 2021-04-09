Video Yaşam Spor yapan adamın önce anahtarını sonra arabasını çaldılar | Video

Spor yapan adamın önce anahtarını sonra arabasını çaldılar | Video

Spor yapan adamın önce anahtarını sonra arabasını çaldılar | Video
09.04.2021 | 13:01

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Esenyurt’ta yabancı uyruklu 2 şüpheli Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan spor salonunda yine yabancı uyruklu bir adamın önce arabasının anahtarını ardından arabasını çaldı. Güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen şüpheliler polis tarafından yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 2 Nisan günü Esenyurt'ta bulunan bir Alışveriş Merkezi (AVM) içerisinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 şüpheli müşteri olarak geldikleri spor salonunun soyunma odasından yine yabancı uyruklu olan bir müşterinin arabasının anahtarını çaldı sonra otoparktan da arabasını çaldı. Şüpheliler otoparktan da arabayı alarak kaçtı.

POLİS GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETTİ
Aracı çalınan adamın ihbarı üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler AVM çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemelerin ardından kimliği tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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