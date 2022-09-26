Starlink uyduları Elazığ semalarında görüntülendi | Video

Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Karakoçan semalarında görüntülendi.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Elazığ'da da Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı. Karakoçan-Yayladere semalarını aydınlatan uyduları fark eden Selahattin Okçuoğlu, cep telefonlarına sarılarak bu anları kayıt altına alırken uydular Mardin, Van, Elazığ başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde görüntülendi.