Su şişesinde kaçak içki ticaretine polis darbesi | Video

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Gaziantep'te polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda yarım litrelik plastik su şişelerinde satışa hazırlanan 14.5 litre kaçak içki ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, kaçak içkilere ise imha edilmek üzere el konuldu.