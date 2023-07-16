Video Yaşam Sultanbeyli’de X-Ray krizi: İş arkadaşının parmağını ısırdı | Video
Sultanbeyli’de X-Ray krizi: İş arkadaşının parmağını ısırdı | Video

Sultanbeyli’de X-Ray krizi: İş arkadaşının parmağını ısırdı | Video

16.07.2023 | 12:20

Sultanbeyli’deki bir firmada güvenlik görevlisi, tartıştığı iş arkadaşının parmağını ısırdı. Parmağı kanlar içerisinde kalan meslektaşı hastaneye kaldırıldı, kırılan parmak alçıya alındı. Kadın güvenlik görevlileri arasında yaşanan olay sonrası, darp edilen şahsın hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Burcu Erdem, aynı firmada çalıştığı meslektaşı Burcu Torun ile güvenlik noktasında bulunan X-Ray cihazının yerini değiştirdiği gerekçesiyle kavga etti. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erdem, meslektaşı Torun'un parmağını ısırdı, darp etti. İkili arasında yaşanan kavga personelin araya girmesiyle son buldu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Torun'un parmağında kırıklar oluştuğu belirlendi. Burcu Torun, konuya ilişkin şikayetçi oldu.

"PARMAĞIMI ISIRDI, TIRNAĞIMI KOPARTTI"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan Burcu Torun, "Şarjı çıkmasın diye X-Ray cihazını sağa doğru çektim. Şarjı çıkınca arama yapamıyorduk. Bunun üzerine şahıs, beni şefime şikayet etmiş. Bende neden şikayet ettiğini sorunca bir anda üstüme saldırmaya başladı. Bende kendimi savunmaya çalıştım ama engel olamadım. Parmağımı ısırdı, tırnağımı koparttı. 1 dakikadan fazla elimi ağzından alamadım. Çevredekiler bizi ayırmaya çalıştı. Parmağımı zor kurtardık. Beni öldürmekle tehdit etti" dedi.

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