Video Yaşam Sultanbeyli'deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video
Sultanbeyli'deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video

Sultanbeyli'deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video

27.08.2025 | 16:56

Sultanbeyli'de geçtiğimiz gün gece saatlerinde bir iş yerinde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün gece saat 00.20 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir şahıs, belirlenemeyen bir nedenle bir dükkana silahla ateş açtı. Ardından dükkanda bulunanlar tarafından saldırıya aynı şekilde silahla karşılık verildi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce olay yerine intikal edildi. Yapılan kontrolde, şüpheli şahsın olay yerine araçla gelerek silahla ateş açtığı, iş yeri sahibi Ş.E. (27) ve Ö.Y.D. (29), İ.Y. (26) isimli şahısların da kendilerini savunmak amacıyla silahla karşılık verdikleri, bir ikamette isabet olduğu ve herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği belirlendi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ele geçirilirken, Ş.E., Ö.Y.D. ve İ.Y. isimli şahıslar muhafaza altına alındı. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olay yerine araçla gelen ve silahla ateş eden şahsın kimlik bilgileri tespit edilen E.Ö.(25) isimli şahıs olduğu belirlenerek, şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan araştırmalarda, şahısların E.Ö. isimli şahıs tarafından tehdit edildikleri ortaya çıktı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 SKM, Mala Zarar Verme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultanbeyli’deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 00:55
Sultanbeyli'deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video 27.08.2025 | 16:56
Kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı gölden çıkarıldı | Video 03:17
Kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı gölden çıkarıldı | Video 27.08.2025 | 16:37
Galata Köprüsü’nde kumar oynatan şüpheli yakalandı | Video 01:08
Galata Köprüsü'nde kumar oynatan şüpheli yakalandı | Video 27.08.2025 | 16:37
3 çocuk annesi eşini, bıçakla öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 01:30
3 çocuk annesi eşini, bıçakla öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 27.08.2025 | 16:12
Kadın yolcu kendini denize böyle bıraktı! Feribotta dehşet anları kamerada | Video 02:21
Kadın yolcu kendini denize böyle bıraktı! Feribotta dehşet anları kamerada | Video 27.08.2025 | 15:28
Sakarya’da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 01:49
Sakarya'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi | Video 27.08.2025 | 15:17
Bolu’da alkollü yolcu, taksi şoförünü kurusıkı silah ile tehdit etti | Video 01:04
Bolu’da alkollü yolcu, taksi şoförünü kurusıkı silah ile tehdit etti | Video 27.08.2025 | 15:13
Samsun polisi tatil dolandırıcılarını yakaladı: 200’den fazla mağdur, 2 milyon TL vurgun | Video 01:32
Samsun polisi tatil dolandırıcılarını yakaladı: 200’den fazla mağdur, 2 milyon TL vurgun | Video 27.08.2025 | 14:28
Türk yarışmacıdan Rus yüzücü hakkında açıklama Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi | Video 04:48
Türk yarışmacıdan Rus yüzücü hakkında açıklama "Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi" | Video 27.08.2025 | 14:18
Hakan Çakır cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:54
Hakan Çakır cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.08.2025 | 13:57
Ankara’da bir kişi köpeğine alkol içirip o görüntüleri paylaştı | Video 00:40
Ankara'da bir kişi köpeğine alkol içirip o görüntüleri paylaştı | Video 27.08.2025 | 13:49
İstanbul Haydarpaşa Limanı’nda gemi yangını 01:07
İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda gemi yangını 27.08.2025 | 13:43
Asfalttaki yarık yüzünden ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 01:37
Asfalttaki yarık yüzünden ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 27.08.2025 | 13:34
İstanbul’da hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 01:14
İstanbul’da hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 27.08.2025 | 12:20
Ahırdaki arı kovanlarının arkasına gizlenen çuvallardan 54 bine yakın uyuşturucu hap çıktı | Video 01:13
Ahırdaki arı kovanlarının arkasına gizlenen çuvallardan 54 bine yakın uyuşturucu hap çıktı | Video 27.08.2025 | 12:09
İstanbul’da ’motosikletli çete’ operasyonu: 24 kişi yakalandı | Video 02:44
İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 24 kişi yakalandı | Video 27.08.2025 | 11:44
Bursa’da telefon dolandırıcıları yaşlı adamı 5 milyon lira dolandırdı | Video 01:26
Bursa’da telefon dolandırıcıları yaşlı adamı 5 milyon lira dolandırdı | Video 27.08.2025 | 11:43
Osmaniye’de çalınan otomobil Kahramanmaraş’ta bulundu: 2 kişi tutuklandı | Video 00:30
Osmaniye’de çalınan otomobil Kahramanmaraş’ta bulundu: 2 kişi tutuklandı | Video 27.08.2025 | 10:43
Bursa’daki durak faciasında sanıktan ilginç savunma: Direğe çarptım bayıldım, cama vurunca ayıldım | Video 03:03
Bursa'daki durak faciasında sanıktan ilginç savunma: "Direğe çarptım bayıldım, cama vurunca ayıldım" | Video 27.08.2025 | 10:08
Marmaris’te Canım sıkılıyor turistlere takılıyorum paylaşımı emniyette bitti | Video 00:26
Marmaris'te "Canım sıkılıyor turistlere takılıyorum" paylaşımı emniyette bitti | Video 27.08.2025 | 10:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY