Sultanbeyli'deki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı! Saldırı anı kamerada | Video
Sultanbeyli'de geçtiğimiz gün gece saatlerinde bir iş yerinde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ele geçirilirken, Ş.E., Ö.Y.D. ve İ.Y. isimli şahıslar muhafaza altına alındı. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olay yerine araçla gelen ve silahla ateş eden şahsın kimlik bilgileri tespit edilen E.Ö.(25) isimli şahıs olduğu belirlenerek, şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan araştırmalarda, şahısların E.Ö. isimli şahıs tarafından tehdit edildikleri ortaya çıktı.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 SKM, Mala Zarar Verme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından adli işlem başlatıldı.
