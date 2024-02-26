Şüpheli araçta uyuşturucu ile tarihi eser ele geçirildi | Video
Malatya’nın Yazıhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta muhtelif miktarda uyuşturucu maddesi ile tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi. Olayda 1 kişi gözaltına alındı.
E.Ö.'nün gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.
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