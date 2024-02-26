Video Yaşam Şüpheli araçta uyuşturucu ile tarihi eser ele geçirildi | Video
Şüpheli araçta uyuşturucu ile tarihi eser ele geçirildi | Video

Şüpheli araçta uyuşturucu ile tarihi eser ele geçirildi | Video

26.02.2024 | 13:35

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta muhtelif miktarda uyuşturucu maddesi ile tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi. Olayda 1 kişi gözaltına alındı.

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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan E.Ö. idaresindeki hafif ticari araçta arama yapan ekipler, aracın çekme belgeli, sürücünün ise ehliyetinin bulunmadığını tespit ederken 0.70 gram gram metamfetamin, 50 adet tarihi eser niteliği taşıyan para ve objeler ile 2.53 gram bonzai olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirdi.

E.Ö.'nün gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

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