Survivor 2022 fragmanı! TV 8 Survivor 2022 All Star ilk fragmanına damga vuran sakatlık... Survivor 2022 başlıyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
03:14
Diyarbakır'da 5 yıldızlı hayvan barınağı açıldı | Video 14.01.2022 | 15:25
03:21
İstanbul'da şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu 14.01.2022 | 15:12
04:00
Kar ve fırtına sonrası İstanbul Boğazı turkuaza büründü | Video 14.01.2022 | 14:33
00:29
Çocuğunu araçta bıraktı, hırsız çocukla birlikte arabayı da çaldı | Video 14.01.2022 | 15:03
00:49
Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor | Video 14.01.2022 | 15:03
05:49
Tatvan’da kar kalınlığı 4 metreyi buldu | Video 14.01.2022 | 13:56
01:09
Hurda araçlardan milyonluk vurgun | Video 14.01.2022 | 14:07
03:09
Fırtına lüfer getirdi... Kar, balık tezgahlarını şenlendirdi | Video 14.01.2022 | 13:56
00:36
7 farklı uyuşturucu ile yakalandılar! 5 kilogram ele geçirildi | Video 14.01.2022 | 13:59
00:46
Hem hırsızları yakaladılar hem bisikleti buldular | Video 14.01.2022 | 13:57
01:12
Van'da saman ve odun dolu metruk evde yangın | Video 14.01.2022 | 11:30
03:54
00:44
01:32
Gaziantep'te sahte para operasyonu 14.01.2022 | 12:22
01:05
Samsun'da şüpheli ölüm araştırılıyor 14.01.2022 | 12:08
03:36
04:06
01:02
01:20
Bitlis’te eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 14.01.2022 | 11:40
Survivor Türkiye 2022 All Star ilk fragmanında yürekleri ağza getiren anlar! Survivor All Star 2022 Türkiye 15 Ocak 2022 Cumartesi TV 8'de başlıyor...