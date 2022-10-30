Video Yaşam Taksim’de beyzbol sopalı ve kasklı dehşet kamerada: Komadaki bekçi 4 ay sonra öldü | Video
Taksim’de beyzbol sopalı ve kasklı dehşet kamerada: Komadaki bekçi 4 ay sonra öldü | Video

Taksim’de beyzbol sopalı ve kasklı dehşet kamerada: Komadaki bekçi 4 ay sonra öldü | Video

30.10.2022 | 12:02

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Taksim’de boş bir binaya girmek istedikleri sırada binanın bekçisi tarafından engellenen şahıslar, bir süre sonra geri gelerek bekçiyi beyzbol sopası ve kaskla döverek komaya soktu. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tespit edilen saldırgan, motosikletiyle yaralanmalı kazaya karışınca yakayı ele verdi. Dehşet anları kameralara yansırken, yaklaşık 4 ay komada kalan bina bekçisi ise hayatını kaybetti.

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Olay, 31 Mayıs Salı günü saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan boş bir binada yaşayıp, aynı zamanda binanın bekçiliğini yapan Mehmet Göçer'in (40) bulunduğu yere motosikletle gelen 3 şahıs binaya girmek istedi. Mehmet Göçer ise şahısları binaya almayarak uzaklaşmalarını söyledi. Uyarının ardından motosikletle sokaktan uzaklaşan şahıslar, bir süre sonra tekrar gelerek binaya girmek isteyince bekçi Göçer ile aralarında tartışma çıktı.

BİNA BEKÇİSİNİ BEYZBOL SOPASIYLA KOMALIK ETTİLER
Yaşanan tartışmanın ardından saldırganlar, bekçi Göçer'i aralarına alarak beyzbol sopası ve motosiklet kaskıyla kafasına vurarak darp edip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bekçi Göçer'i ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan ve bilinci kapalı olan Mehmet Göçer, yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı. Komaya giren Göçer'in daha sonra yoğun bakımda tedavisine devam edildi.

SALDIRGAN MOTOSİKLETLE KAZA YAPINCA YAKALANDI
Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli 3 şahsın tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, sokak içerisinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren şahısları sokağa geldikleri motosikletin plakası ele verdi. 34 KN 5092 plakalı motosikletten yola çıkan polis, motosikletin sahibinin Hakan B. (28) olduğunu tespit etti. Hakan B. olaydan birkaç gün sonra motosikletiyle yaralamalı trafik kazasına karıştı. Bu konuyla ilgili emniyete götürülen Hakan B., "kasten yaralama" suçundan firari olarak arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Hakan B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devam eden çalışmalarda diğer 2 şahıs da yakalandı.

KOMAYA GİREN ADAM 4 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan komaya giren Mehmet Göçer, yaklaşık 4 ay sonra hayatını kaybetti. Göçer'in cenazesi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yaşanan beyzbol sopalı ve kasklı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahısların bekçiyi aralarına alarak darp ettikleri ve sonrasında kaçtıkları görülüyor.

"KOMAYA SOKANA KADAR DÖVMÜŞLER"
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Esnaf arkadaşlardan öğrendiğimize göre evsiz bir abimiz varmış. Önceden evsizmiş sanırım ama kendisine bekçilik işi vermişler. Boş bir bina varmış, oraya bekçilik yapıyormuş. O süreçte bundan bir 4-5 ay öncesinde 3 kişi binaya girmeye çalışmış. Kendisi binaya bekçilik yaptığı için izin vermemiş. O 3 kişi daha sonra geri gelmişler ve ellerinde kask ve beyzbol sopaları varmış sanırım. 45-50 yaşlarında bir abimizmiş. Bunlar önce motorla gelmişler. Bekçi abimiz içeriye girmelerine müsaade etmeyince bir 15 dakika sonra tekrar gelmişler. Geri geldikten sonra beyzbol sopalarıyla, kaskla falan vurarak komaya sokana kadar dövmüşler. Bekçi abimiz 4-5 ay kadar hastanede komada kalmış. Geçen günlerde de vefat ettiğini öğrendik" dedi.

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