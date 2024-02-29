Video Yaşam Tarihten habersiz nikah kıydılar, günü öğrencince şoke oldular | Video
Tarihten habersiz nikah kıydılar, günü öğrencince şoke oldular | Video

Tarihten habersiz nikah kıydılar, günü öğrencince şoke oldular | Video

29.02.2024 | 16:05

Dünyanın dört bir yanında 4 yılda bir kez gelmesinden dolayı özel bir tarih olan 29 Şubatta hayatını birleştirmek isteyen çiftler, evlendirme dairelerine koştu. Elazığ’da ise tarihten habersiz nikah salonuna gelen gelin ''Tarihi planlamamıştık'' derken, damadın ise ''Tarihin denk gelmesi çok iyi oldu'' demesi gülümsetti.

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Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da 4 yılda bir kez gelmesinden dolayı özel bir tarih olan 29 Şubatta hayatını birleştirmek isteyen çiftler, evlendirme dairelerinin yolunu tuttu. Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde bulunan Evlendirme Dairesinde bu özel günde nikah kıymak üzere 4 çift geldi. Geçen 29 Şubatlara oranla sayının düştüğü gözlemlenirken, nikah salonuna gelen çiftlerden gelin Leyla Ertem ile damat Onur Tanrıverdi bu özel günde dünyaevine girdi. Resmi nikah sonrası açıklamalarda bulunan gelin ve damadın tarihten haberleri olmaması salonda bulunanları gülümsetti.

''AÇIKÇASI BUNU PLANLAMAMIŞTIK''
Gelin Leyla Ertem, ''Mutluluğa ilk adımlarımızı atıyoruz. Allah nasip edersen bundan sonrası düğün. Bugün aynı zamanda 29 Şubat ve 4 yılda bir o da bize denk geldi. Açıkçası bunu planlamamıştık, nasip böyleymiş. Hatırlanacak ve güzel bir anı olarak kaldı bizim için" dedi.

"NİKAH TARİHİ 4 YILDA BİR ÇOK İYİ DENK GELDİ"
Damat Onur Tanrıverdi ise ''Bugün önemli bir adım attık ve bundan sonrasında ise düğün olur. Bir de nikah tarihi 4 yılda bir çok iyi denk geldi. Bu anı ölümsüzleştirmek adına çok mutluyuz. Biz böyle bir tarihi planlamamıştık ama denk gelmesi çok iyi oldu, mutlu olduk" diye konuştu.
Elazığ Belediyesi evlendirme memuru Özkan Demirel ise ''Bugün 29 Şubat 2024. 4 yılda bir cereyan edecek, insanın yaşayabileceği bir gün. Bugün de önceki yıllara nazaran fazla bir rağbetimiz olmadı sadece 4 tane nikahımız oldu'' şeklinde konuştu.

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