Video Yaşam Tarsus'ta mermer ve seramik yüklü TIR'ın dorsesi yandı | VİDEOHABER
Tarsus'ta mermer ve seramik yüklü TIR'ın dorsesi yandı | VİDEOHABER

Tarsus'ta mermer ve seramik yüklü TIR'ın dorsesi yandı | VİDEOHABER

21.02.2024 | 23:02

Mersin'in Tarsus ilçesinde mermer ve seramik yüklü bir TIR'ın dorsesi yandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tarsus’ta mermer ve seramik yüklü TIR’ın dorsesi yandı | VİDEOHABER 00:17
Tarsus'ta mermer ve seramik yüklü TIR'ın dorsesi yandı | VİDEOHABER 21.02.2024 | 23:02
Yalova’da bilezik gasp eden 2 zanlı tutuklandı | Video 00:25
Yalova’da bilezik gasp eden 2 zanlı tutuklandı | Video 21.02.2024 | 16:53
Diyarbakır’da jelikan bidon içerisine saklanmış 43 kilo esrar ele geçirildi | Video 01:49
Diyarbakır’da jelikan bidon içerisine saklanmış 43 kilo esrar ele geçirildi | Video 21.02.2024 | 16:31
Batan gemide hayatını kaybeden adamın babası: “Gitme diye ısrar ettim” | Video 11:22
Batan gemide hayatını kaybeden adamın babası: “Gitme diye ısrar ettim” | Video 21.02.2024 | 16:11
Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi | Video 01:45
Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi | Video 21.02.2024 | 16:22
Bakırköy sahilde başı olmayan ceset bulundu | Video 00:20
Bakırköy sahilde başı olmayan ceset bulundu | Video 21.02.2024 | 16:18
Burdur’da köpek dövüşü yaptıranlara yönelik operasyon görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:33
Burdur’da köpek dövüşü yaptıranlara yönelik operasyon görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.02.2024 | 16:13
Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu | Video 00:31
Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu | Video 21.02.2024 | 16:06
Kadıköy’de otobüste yer isteyen kadına saldırmıştı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 01:21
Kadıköy’de otobüste yer isteyen kadına saldırmıştı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 21.02.2024 | 15:54
Marmara’da batan gemideki son görüntüleri kaydetmişti! 6 gün sonra cenazesi bulundu | Video 01:01
Marmara'da batan gemideki son görüntüleri kaydetmişti! 6 gün sonra cenazesi bulundu | Video 21.02.2024 | 15:52
Batman’da feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı genç kız metrelerce savruldu | Video 00:51
Batman'da feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı genç kız metrelerce savruldu | Video 21.02.2024 | 15:49
Eskişehir Çifteler’de uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri tutuklandı! | Video 02:09
Eskişehir Çifteler’de uyuşturucu operasyonu: Zehir taciri tutuklandı! | Video 21.02.2024 | 15:11
Manisa’da 7 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi | Video 00:56
Manisa'da 7 milyon bandrolsüz boş makaron ele geçirildi | Video 21.02.2024 | 14:47
Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 7 kişi yaralandı | Video 01:44
Bursa'da öğrenci servisi kaza yaptı: 7 kişi yaralandı | Video 21.02.2024 | 14:27
Beyoğlu’nda laf atma kavgası! O anlar kamerada | Video 02:31
Beyoğlu’nda "laf atma" kavgası! O anlar kamerada | Video 21.02.2024 | 14:18
Gizli bölmede böyle yakaladılar | Video 00:38
Gizli bölmede böyle yakaladılar | Video 21.02.2024 | 13:52
İnşaattan 80 bin liralık malzeme çalan 2 kişi yakalandı | Video 00:51
İnşaattan 80 bin liralık malzeme çalan 2 kişi yakalandı | Video 21.02.2024 | 13:50
Karaman’da otomobilin duvara çarpma anı kamerada | Video 01:24
Karaman'da otomobilin duvara çarpma anı kamerada | Video 21.02.2024 | 13:48
Bariyerlere çarpan tır karşı şeritte devrildi, sürücü ağır yaralandı | Video 01:33
Bariyerlere çarpan tır karşı şeritte devrildi, sürücü ağır yaralandı | Video 21.02.2024 | 13:32
Müge Anlı’da gündeme gelen Gamze bebek neden kaçırıldı, kim doğru söylüyor? | Video 03:54
Müge Anlı'da gündeme gelen Gamze bebek neden kaçırıldı, kim doğru söylüyor? | Video 21.02.2024 | 12:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA