Video Yaşam Tehlikeli düğün konvoyu amatör kameraya yansıdı | Video
Tehlikeli düğün konvoyu amatör kameraya yansıdı | Video

Tehlikeli düğün konvoyu amatör kameraya yansıdı | Video

04.08.2023 | 09:45

Bursa’da düğünleri olduğu için açık kasa kamyonetin kasasına binip kilometrelere yol giden 8 kişinin tehlikeli yolcuğu amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerinde seyir halindeki düğün konvoyunda kamyonetin arkasında yolculuğunu sürdüren 8 kişilik gurubun hayatlarını hiçe sayarak resmen ölüme meydan okudu. Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk yapan 8 şahıs mutlu günlerinde ne kendilerini, ne de başkalarını düşünürken, tehlikeli yolculuk amatör kameralara anbean yansıdı.

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