Tekirdağ’da 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada | Video
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kamyonetin, yayanının geçişi esnasında yavaşlayan minibüse çarpması sonucu 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kameraya yansıdı.
Kaza sonrası serviste bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.
Öte yandan vatandaşlar, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e çağrıda bulunarak, Edirne Bulvarı'na üst geçit yapılmasını istedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
Midibüs ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 08.05.2023 | 11:35
00:44
Ankara merkezli 19 ilde 'RedHack' operasyonu; 33 gözaltı | Video 08.05.2023 | 11:03
02:42
Jandarmanın suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı | Video 08.05.2023 | 11:05
00:43
D-100’de taksiye çarpan hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı | Video 08.05.2023 | 10:54
00:54
02:41
Küçükçekmece’de iki otomobilin alevler içinde kaldığı anlar kamerada | Video 08.05.2023 | 10:15
00:42
Aksaray'da düğün çıkışı feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı | Video 08.05.2023 | 10:15
00:26
05:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Mayıs 2023 Pazartesi atv izle! | Video 08.05.2023 | 10:19
01:45
00:53
Servis aracı minibüse çarptı: 5 yaralı | Video 08.05.2023 | 09:55
02:02
Tekirdağ’da 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada | Video 08.05.2023 | 09:50
06:11
00:23
03:07
01:43
01:21
112 ekipleri müdahaleye gittiği şahıs tarafından saldırıya uğradı | Video 08.05.2023 | 08:44
04:47
03:13
Bartın'da yağmurlu havaya rağmen TOGG heyecanı yaşandı | Video 07.05.2023 | 16:20
06:49
Kentin tek kadın taksicisinin Togg hayali | Video 07.05.2023 | 16:20