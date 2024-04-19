Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı | Video
Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen geniş çaplı operasyonda yakalanan 127 kişiden 61’i tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 61 kişi cezaevine teslim edildi.
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