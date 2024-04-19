Video Yaşam Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı | Video
Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı | Video

Tekirdağ’da dev operasyonda 61 kişi tutuklandı | Video

19.04.2024 | 10:53

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen geniş çaplı operasyonda yakalanan 127 kişiden 61’i tutuklandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl genelinde başta asayiş suçları öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 127 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 61 kişi cezaevine teslim edildi.

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