Tekirdağ'da kuyruklı yıldız böyle görüntülendi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Tekirdağ'da kuyruklı yıldız böyle görüntülendi | Video 16.07.2020 | 19:56
01:03
Otomobile giren yılan kazaya neden oldu | Video 16.07.2020 | 19:20
00:56
Antalya’da alev alan otomobilde arka arkaya patlamalar oldu | Video 16.07.2020 | 19:20
02:10
02:10
03:07
Rize'deki sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor | Video 16.07.2020 | 13:44
00:31
00:43
Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan kadından şok savunma "Kötü yola..." | Video 16.07.2020 | 12:53
02:35
03:56
00:34
Son Dakika Haberi: 'Kasık masajı’ skandalına baskın | Video 16.07.2020 | 11:47
00:41
04:42
10:52
İstanbul’da büfeye 'abone' olan hırsızlar esnafı isyan ettirdi | Video 16.07.2020 | 10:30
01:21
01:04
22:12
Türkiye'de ilk kez gerçekleşti! 200 drone ile 15 Temmuz gösterisi | Video 15.07.2020 | 22:59
00:28
İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı | Video 15.07.2020 | 22:22
01:11
Son Dakika: Saros Körfezi'nde orman yangını | Video 15.07.2020 | 14:32
00:30
Felak Suresi dinle! Felak Suresi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı! 15.07.2020 | 08:33
Neowise kuyruklu yıldızı Tekirdağ semalarında görüntülendi. ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ’da bir fotoğraf tutkunu tarafından görüntülendi.