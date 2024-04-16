Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video 16.04.2024 | 12:23 Ordu’nun Fatsa ilçesinde tamire götürülen cep telefonunun bataryası, şarj etme sırasında patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan telefon tamirinin yapıldığı dükkanda meydana geldi. Tamir için şarjda olan telefonun bataryası bir anda patlayarak alev aldı. Bu sırada arızalı başka bir cep telefonu ile ilgilenen işletme sahibi Emirhan Özdemir ise alevlerin yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı. İşletmeci Özdemir hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü ve bataryayı dışarı attı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.