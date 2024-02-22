Video Yaşam Telefoncudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Telefoncudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Telefoncudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı | Video

22.02.2024 | 13:23

AKSARAY'da kapısını tornavidayla açıp girdiği cep telefonu satışı yapar iş yerinden laptop ve bin TL çalan Muhammed Tosun (19) polis ekiplerince yakalandı. Tosun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

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Olay, 19 Şubat Pazartesi günü Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta Buğra Çelik'e (26) ait cep telefonu satışı yapan dükkanda meydana geldi. Buğra Çelik, sabah iş yerini açmaya geldiğinde kapının açık ve içeriden laptop ile bin TL parasının çalındığını fark etti. Bunun üzerine polise haber verdi. Polis, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde şüphelinin Muhammed Tosun olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Tosun'u, aynı yöntemle 2 hırsızlık olayına karıştığı Kayseri de yakaladı. Gözaltına alınan Tosun, telefon satışı yapan iş yerinden çaldığı bin TL'yi harcadığını söyledi. Ele geçirilen laptop da sahibi Buğra Çelik'e teslim edildi. Tosun da, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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