Telefonu böyle çaldı... Üzerindeki kıyafetlerle yakalandı!
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İstanbul’da girdiği bir iş yerinden bir cep telefonu çalan hırsız; olay anında üzerinde bulunan kıyafetlerle yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
İstanbul Polisi; 9 Haziran Çarşamba sabahı Zeytinburnu İlçesi'ne bağlı Yeşil Tepe Mahallesi üzerinde şüphe üzerine K.D. (29) isimli bir kişiyi durdurdu. K.D.'nin üzerinde bir adet uyuşturucu hap bulundu. Tedirgin davranışlar sergileyen şüphelinin bir gün önce yine Zeytinburnu İlçesi'ne bağlı Veli Efendi Mahallesi'nde girdiği bir iş yerinden bir cep telefonu çaldığı tespit edildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. "Açıktan Hırsızlık" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.