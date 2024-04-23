TEM Otoyolu'nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi | Video
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sağ şeritte otomobilde hareketsiz yatan şahıs polisleri harekete geçirdi.
Sürücünün akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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