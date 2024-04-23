6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam TEM Otoyolu'nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi | Video
TEM Otoyolu'nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi | Video

TEM Otoyolu'nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi | Video

23.04.2024 | 15:00

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sağ şeritte otomobilde hareketsiz yatan şahıs polisleri harekete geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, TEM Otoyolu Körfez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil bir anda TEM Otoyolu sağ şeritte durdu. Aracın ilerlememesi ve içerden kimsenin çıkmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, içerde hareketsiz yatan sürücüyü fark etti. Cama uzun süre vuran ekipler, herhangi bir dönüş alamayınca kapıyı açmak için harekete geçti. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kapı açıldı.

Sürücünün akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Orman yolunda feci kaza: Greyder devrildi,1 yaralı | Video 01:17
Orman yolunda feci kaza: Greyder devrildi,1 yaralı | Video 23.04.2024 | 16:08
Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: 25 saniye sonra kırmızı butona basmış! | Video 08:06
Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: 25 saniye sonra kırmızı butona basmış! | Video 23.04.2024 | 15:40
Büyükçekmece’de korku dolu anlar: Halüsinasyon görüp... | Video 02:30
Büyükçekmece'de korku dolu anlar: Halüsinasyon görüp... | Video 23.04.2024 | 15:27
TEM Otoyolu’nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi | Video 00:14
TEM Otoyolu'nda araçta hareketsiz yatan şahıs polisi harekete geçirdi | Video 23.04.2024 | 15:00
Müge Anlı’daki olay herkesi şoke etmişti! Üvey annesiyle kaçan Mustafa, babasıyla karşı karşıya! | Video 14:56
Müge Anlı'daki olay herkesi şoke etmişti! Üvey annesiyle kaçan Mustafa, babasıyla karşı karşıya! | Video 23.04.2024 | 15:02
Eşek, hastanenin acil servisine girdi; O anlar kamerada | Video 00:17
Eşek, hastanenin acil servisine girdi; O anlar kamerada | Video 23.04.2024 | 14:29
Ada Nur’un öldüğü çatışmayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:06
Ada Nur'un öldüğü çatışmayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 23.04.2024 | 14:13
Bekçi ile boksör arasında ’ağızlıksız pitbull’ kavgası: O anlar kamerada | Video 13:14
Bekçi ile boksör arasında 'ağızlıksız pitbull' kavgası: O anlar kamerada | Video 23.04.2024 | 12:58
Yasadışı silah ticareti soruşturmasında 21 şüpheli tutuklandı | Video 07:13
Yasadışı silah ticareti soruşturmasında 21 şüpheli tutuklandı | Video 23.04.2024 | 12:54
Kanala düşen ineği, suya atlayıp kurtardı | Video 01:33
Kanala düşen ineği, suya atlayıp kurtardı | Video 23.04.2024 | 12:54
Mardin’de 23 Nisan çoşkuyla kutlandı | Video 02:24
Mardin'de 23 Nisan çoşkuyla kutlandı | Video 23.04.2024 | 12:50
Iğdır’da 23 Nisan coşku ile kutlandı | Video 01:51
Iğdır’da 23 Nisan coşku ile kutlandı | Video 23.04.2024 | 12:50
Trafikte kurşun yağdırdı! 27 yıl hapis cezası olan şahıs böyle yakalandı | Video 00:59
Trafikte kurşun yağdırdı! 27 yıl hapis cezası olan şahıs böyle yakalandı | Video 23.04.2024 | 11:57
Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri | Video 01:57
Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri | Video 23.04.2024 | 11:56
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya kutladılar | Video 04:14
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya kutladılar | Video 23.04.2024 | 11:41
Motosiklet hırsızından ilginç savunma: Bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çaldım | Video 01:50
Motosiklet hırsızından ilginç savunma: "Bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çaldım" | Video 23.04.2024 | 11:35
Antalya’da 23 Nisan kutlama programları başladı | Video 02:18
Antalya'da 23 Nisan kutlama programları başladı | Video 23.04.2024 | 11:28
Minik öğrencilerin gösterisi beğeni topladı | Video 04:41
Minik öğrencilerin gösterisi beğeni topladı | Video 23.04.2024 | 11:25
Lastiği patlayan kamyon faciaya neden oluyordu | Video 03:10
Lastiği patlayan kamyon faciaya neden oluyordu | Video 23.04.2024 | 11:13
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Nisan 2024 Salı atv izle! | Video 05:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Nisan 2024 Salı atv izle! | Video 23.04.2024 | 10:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA